Официально трудоустроенные граждане Украины имеют право на больничный в случае болезни, травмы или других непредвиденных обстоятельств; оно обязательно должно быть подтверждено медицинскими документами.

Каждый работник имеет право на больничный при временной нетрудоспособности.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде (КЗоТ) и законах о социальном страховании. Больничный может быть оформлен как электронный, так и бумажный. Украинское законодательство не устанавливает ограничений по количеству больничных, которые можно взять в течение года. Главное – правильно оформить больничный и иметь подтверждение медицинского учреждения. Однако если больничные становятся слишком частыми, работодатель может требовать дополнительных объяснений о состоянии здоровья работника.

Больничный можно оформить в случае: острых заболеваний или обострения хронических заболеваний; травм (как бытовых, так и производственных); операций и периода реабилитации; лечение от инфекционных заболеваний, в частности COVID-19; ухода за больным ребенком или близким родственником.

Согласно законодательству, работодатель не имеет права уволить работника за частые больничные, если они должным образом оформлены. Однако есть исключения. Если работник находится на больничном более 4 месяцев подряд без перерыва, это может стать основанием для расторжения трудового договора (кроме случаев, связанных с производственными травмами или беременностью). Кроме того, работодатель может уволить работника, если больничные не имеют надлежащего оформления или подтверждено злоупотребление больничными.

Чтобы избежать недоразумений с работодателем, необходимо придерживаться следующих шагов: обратиться к врачу при первых симптомах болезни; получить медицинское заключение, подтверждающее необходимость больничного; убедиться, что больничный занесен в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ); сообщить работодателю о нетрудоспособности и предоставить больничный лист.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.