С января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине смогут получить денежную поддержку на аренду жилья; это стало возможным благодаря расширению правительственной программы.

Ранее поддержка на аренду жилья была доступна только в девяти областях страны, но с 2025 года ее могут получить все ВПЛ независимо от региона.

Как информируют на правительственном портале, новая программа позволит внутренне перемещенным лицам из всех областей Украины подать заявку на субсидию, если их расходы на аренду жилья превышают 20% от общего дохода семьи или лица. Сумма помощи будет определяться индивидуально и будет зависеть от нескольких факторов, включая уровень доходов семьи, количество ее членов и стоимость аренды.

"В этом месяце заработает еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - наметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Правительство также хочет поддерживать владельцев недвижимости, готовых заключать договоры аренды с внутренне перемещенными лицами. Владельцы жилья, официально регистрирующие арендные соглашения, смогут получить компенсацию части своих налоговых обязательств, в том числе налогов на доходы физических лиц, военного сбора и единого налога. Арендаторы, которые используют эту программу, могут также получить возможность выкупить арендуемое жилье в будущем. Детали этой инициативы будут объявлены позже.

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