После обнародования соответствующего перечня моделей автомобилей владельцы должны проверить, попадает ли их транспортное средство в этот список.

В 2025 году украинцы снова будут платить налог на дорогие автомобили – он касается только относительно новых транспортных средств.

Перечень подлежащих налогообложению автомобилей определяет Минэкономики и до 1 февраля 2025-го обнародует на своем сайте.

После обнародования соответствующего перечня моделей автомобилей владельцы должны проверить, попадает ли их транспортное средство в этот список.

Ежегодная ставка налога на один автомобиль составляет 25 000 грн (согласно п. 267.4 Налогового кодекса Украины). Если автомобилю исполняется пять лет в течение отчетного года, налог уплачивается только за период с начала года до месяца, следующего за месяцем достижения пятилетнего возраста (пп. 267.6.7 НКУ).

К примеру, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог рассчитывается за пять месяцев и составляет 10 416,67 грн (25 000 грн ÷ 12 × 5).

Если налог не будет уплачен в течение 60 дней, начисляется штраф:

+10% от суммы налога при уплате в первые 90 дней просрочки,

+20% после 90 дней.

Кроме того, автомобиль может попасть под налоговый залог, ограничивающий право владельца на продажу или дарение машины. Пользоваться автомобилем в залоге разрешено, но за неуплату долга налоговая имеет право изъять транспортное средство, продать его, покрыть налоговый долг и вернуть оставшиеся суммы собственнику. Однако такие ситуации встречаются редко, поскольку большинство должников погашают налог после введения залога.

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