Ожидать значительных разрывов между курсами на наличном и безналичном рынках в 2025 году не стоит.

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара - курс доллара будет колебаться на следующей неделе и покажет новые отметки в обменниках.

Эксперты рассказали, чего ждать от обменников до конца недели.

По прогнозу до конца текущей недели стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42-42,8 грн. Ожидать значительных разрывов между курсами на наличном и безналичном рынках в 2025 году не стоит. Так, разница между этими показателями будет оставаться в пределах допустимых 40-50 копеек.

«НБУ и дальше будет пытаться унимать спрос на валюту и, соответственно, рост курса – ведь курс напрямую влияет на уровень инфляции», – объяснил эксперт Тарас Лесовой.

В то же время, по прогнозам, в начале 2025 ожидается умеренный рост курса доллара. В банковском секторе предполагают, что в первом квартале (январь-март) стоимость валюты может достигнуть 42-42,8 грн/доллар.

Однако, как отмечают эксперты, в последующие месяцы курс доллара может стабилизироваться. Ожидается, что после временного роста курсовые изменения станут медленнее.

«Курсовые показатели доллара США вряд ли выйдут из-под контроля. Не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет в коридоре от 42-42,8 грн», – отметил председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Он также подчеркнул, что Национальный банк, как и в 2024 году, может продолжить использование стратегии сглаживания колебаний на валютном рынке. Благодаря этому: рост курса доллара будет умеренным; такой подход будет способствовать эффективному сдерживанию инфляции.

Источник: OBOZ.UA

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