В декабре 2024-го годовая инфляция в Украине ускорилась до 12%, а за месяц цены выросли на 1,4% – однако в НБУ уверены, что инфляция начнет постепенно снижаться.

Об этом рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире "Мы-Украина".

"Мы ожидаем, что инфляция начнет свое снижение в 2025 году, а значит постепенно ситуация будет улучшаться, и наша политика будет этому способствовать", — заявила Рожкова.

Она отметила, что во второй половине 2024 года уровень инфляции вырос больше, чем прогнозировалось. Замглавы НБУ раскрыла, что в октябрьских прогнозах мы ожидали повышения инфляции во второй половине 2024 года, однако реальные показатели превысили наши предположения. Это связано с рядом факторов.

Рожкова подчеркнула, что Национальный банк прогнозирует изменение инфляционного тренда во втором полугодии 2025 года, что станет важным этапом стабилизации экономики. Основная цель центрального банка – достижение низкого и стабильного уровня инфляции на уровне 5%.

Напомним, что в декабре 2024 фактический уровень потребительской инфляции превысил прогнозы Национального банка Украины.

Основными причинами этого стали: значительное удорожание продуктов питания из-за сокращения урожая; рост расходов бизнеса на электроэнергию и заработные платы; ослабление обменного курса гривны

По итогам 2024 года базовая инфляция выросла до 10,7%. Цены на сырые продукты питания поднялись на 13,2% в год. В то же время, в годовом исчислении темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с ноябрем 2024 года.

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