Новые санкции США могут иметь катастрофические последствия для экспорта нефти из России, и вновь избранный президент США Дональд Трамп может использовать это как рычаг для давления на Кремль.

Об этом Newsweek рассказал немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл. Он добавил, что ключевыми последствиями новых санкций стало закрытие портов для российских танкеров со стороны основных торговых партнеров России – Китая и Индии.

Эксперт также отметил, что эти ограничения оказались гораздо эффективнее уменьшения цен на нефть, о чем свидетельствуют российские танкеры, застрявшие в море. Аналитик отмечает, что вскоре вступит в должность президента Трамп может ввести санкции на экспорт нефтепродуктов из России, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны в Украине.

"Новые санкции, введенные против России, кажутся достаточно внушительными. Если Дональд Трамп действительно хочет навредить России, то в рамках своего стремления заключить соглашение с Путиным он может просто наложить санкции на экспорт нефтепродуктов из России, особенно с российских экспортных терминалов, расположенных на западе". Это может оказаться губительным для российского экспорта и российских экспортных доходов", - подытожил О'Доннелл.

Источник: newsweek .

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