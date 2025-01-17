Верховная Рада приняла законопроект, который может повлечь за собой резкое повышение цен на коммунальные услуги в Украине, что снова ударит по кошелькам обычных граждан.

Закон «Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период», принятый 248 голосами «за», призван содействовать корпоратизации государственных и коммунальных предприятий и привлечению инвестиций, в том числе иностранных.

Однако глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в своем телеграмм-канале предупреждает, что приход частных инвесторов в коммунальный сектор может привести к значительному удорожанию электроэнергии и тепла.

Эксперт добавляет, что при отсутствии дотаций из бюджета частные компании будут вынуждены повысить тарифы. Согласно его прогнозам, стоимость воды и тепла может возрасти в два-три раза. Так, для водоканалов в городах с населением до 100 тысяч человек, где тарифы составляют 40-60 гривен, цена может вырасти до уровня Польши — более 100 гривен. Для теплокоммунэнерго тарифы могут увеличиться вдвое.

По словам Попенко, даже нынешние тарифы не покрывают себестоимость услуг. У водоканалов долг в 9 миллиардов гривен за электроэнергию, а теплокоммунэнерго — 90 миллиардов за газ. В результате, например, в городе с 60 тысячами жителей водоканала платят в год до 12 млн грн компенсации разницы тарифов из госбюджета, а после того, как в коммунальное предприятие придет частный инвестор, эти дотации платить перестанут.

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