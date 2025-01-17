Цены на мясо в Украине остаются стабильными, но некоторые факторы могут повлиять на их колебания в ближайшие месяцы.

На стоимость мяса к концу зимы будет влиять спрос и возможные отключения света.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал Униану, чего ожидать на рынке говядины и свинины.

Он спрогнозировал, что цена на говядину не претерпевает значительных изменений в ближайшем будущем. По состоянию на 14 января средняя стоимость говяжьего гуляша в супермаркетах колеблется от 300 до 310 гривен за килограмм.

"Стоимость этого продукта достаточно стабильна, поскольку не все украинцы могут себе позволить его купить, то есть нет спроса, который мог бы "толкать" цену вверх. Цена на говядину до весны точно не будет существенно снижаться, поскольку наблюдается уменьшение поголовья коров в хозяйствах населения, что отражается и на убойной массе животных в Украине в целом. Стоимость говядины в ближайшее время останется стабильной", – рассказал аналитик.



Что касается свинины, то цена на этот продукт испытала некоторые колебания. В канун Нового года наблюдался незначительный рост спроса, что повлекло за собой повышение стоимости свинины до 270 гривен за килограмм. Однако после праздников стоимость снизилась до 250 гривен. По состоянию на сегодняшний день, цена свинины снова поднялась до 266 гривен.

"До конца зимы на стоимость свинины будет влиять спрос и то, будут ли отключения света. В случае отключений, производителям придется покрывать дополнительные расходы, и стоимость мяса может возрасти. Возможно сезонное снижение стоимости этого вида мяса за счет снижения спроса в конце зимы – в начале весны. Но в апреле будет Пасха, и украинцы традиционно начинают потреблять больше свинины, поскольку заканчивается пост. На фоне роста спроса стоимость этого вида мяса может возрасти. К весне цены на свинину могут изменяться в коридоре плюс или минус 10 гривен до той стоимости, которая сейчас", - пояснил Гопка.



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