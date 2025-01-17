Украинцы, которые используют твердое топливо для отопления своих домов, могут получить субсидию на его приобретение;

Субсидии не могут получить те, кто подключен к централизованному отоплению или использует природный газ или электричество.

В Пенсионном фонде Украины объяснили основные моменты, которые следует знать о субсидии на твердое топливо.

Так, согласно законодательству, при подаче заявления на субсидию гражданам не нужно предоставлять отдельную справку о наличии печного отопления. Эта информация уже содержится в декларации о доходах и расходах заявителя. Если заявление подается по экспериментальному проекту, его можно подать в упрощенной форме, без дополнительных подтверждений.

Согласно правилам, субсидия на твердое топливо предоставляется раз в год. Поэтому если гражданин получал такую ​​субсидию в 2024 году, выплата была осуществлена ​​единовременно, и до конца года субсидия на жилищно-коммунальные услуги остается в силе. Для получения субсидии в 2025 году необходимо снова обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с новым заявлением и обновленной декларацией о доходах.

Размер субсидии на твердое горючее рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он определяется как разница между стоимостью топлива в год (с учетом установленной нормы и предельной цены) и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно. Минимальная годовая норма твердого топлива для субсидии составляет 2 тонны на домохозяйство, а предельная стоимость твердого топлива в 2025 году составляет 4187,97 грн/т.

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