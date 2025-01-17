ФЛП в Украине столкнулись с путаницей с датами в учетных документах при подаче заявления на закрытие в конце 2024 года.

В результате технических ошибок в системе для ФЛП , подавших заявление на закрытие 31 декабря 2024 года, может появляться информация, что их снятие с учета произошло в январе 2025 года, в том числе 9 или 12 числа.

Налоговый консультант Михаил Смокович для 24 канала объяснил, что это не должно создавать проблем для предпринимателей: налоговые обязательства за 2025 год для таких ФЛП не будут возникать.

В регистрационных данных ФЛП, подавших заявление на закрытие в 2024 году, могут быть указаны две разные даты. В соответствии с законодательством дата государственной регистрации прекращения деятельности указывается правильно — 31 декабря 2024 года, а дата снятия с учета может быть отражена на 9 или 12 января 2025 года. Налоговая служба пообещала внести изменения, чтобы дата снятия с учета также совпадала с концом 2024 года.

Несмотря на неразбериху в системе, предприниматели, прекратившие деятельность до конца 2024 года, могут подавать ликвидационные отчеты без проблем. Даже если система еще не корректирует дату снятия с учета, отчет за 2024 будет принят без осложнений. Консультант советует не волноваться и подождать автоматической исправления данных в системе.

Следовательно, предприниматели, закрывшие ФЛП в 2024-м, не должны платить налоги за 2025 год. Платежи за новый год будут начислены только для продолжающих свою деятельность.

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