В НБУ подчеркнули, что переход от доллара к евро будет способствовать экономическому развитию Украины.

Евро заменит доллар как основную валюту для формирования курса гривны в Украине, однако изменения будут постепенно и незаметны.

Об этом отметили в Национальном банке. Точные сроки перехода пока не называют.

Как сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, нынешняя ситуация в стране, в частности война, не благоприятна для таких кардинальных изменений. Однако это вопрос времени.

"Сейчас, в период вызовов, связанных, прежде всего, с войной, которые сами собой являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время... Мы будем избегать любых шоков", - отметила она.

Рожкова подчеркнула, что переход от доллара к евро будет способствовать экономическому развитию Украины и будет соответствовать стратегическим целям страны – вступлению в Европейский Союз.

Она добавила, что, учитывая наш курс к евроинтеграции, это неотвратимый шаг. Чтобы стать полноценным членом ЕС и иметь доступ к европейским рынкам как экспортеры или импортеры, нам необходимо интегрироваться в финансовую систему ЕС и использовать евро. Это наше будущее, как и членство в Евросоюзе. Однако сроки перемен пока остаются неопределенными.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что рассматривают возможность привязки курса гривны к евро вместо доллара. Основной причиной назван рост доли валютных операций в Украине именно в евро.

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