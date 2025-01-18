Банки имеют право проверять определенные транзакции украинских граждан, в частности, когда происходит перевод крупной суммы средств со счета.

Банкирша Екатерина Рожкова уточнила во время эфира на канале "Мы - Украина", что банки могут требовать предоставления документов, подтверждающих законность таких операций.

"Если ты либо нигде не работаешь, либо там работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют пояснений и подтверждающих документов", – пояснила она.

Рожкова отметила, что такие проверки чаще всего касаются граждан, пытающихся скрыть часть своего дохода. К примеру, предприниматели открывают ФЛП, но при этом используют счета для физических лиц.

"Бизнесмены стремятся заработать больше и уменьшить расходы, чтобы увеличить свою прибыль, в то время как государство хочет, чтобы они поделились с ним до того уровня, который считается справедливым. Это и есть постоянный поиск баланса справедливости", - подчеркнула Рожкова.

Она также отметила, что в Украине сейчас наблюдается большой дефицит бюджета из-за расходов на оборону. Поэтому банкирша призвала граждан платить налоги и поддерживать страну.

Напомним, в 2024 году объем наличных денег в Украине вырос на 7,6%, достигнув 822,4 миллиарда гривен, с 2,6 миллиарда банкнот и 14,8 миллиарда монет в обращении.

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