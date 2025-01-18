В Украине отмечается снижение цен на популярный продукт – только с начала этой недели производители снизили стоимость овощей на 10%, что, вероятно, связано с низким спросом на розничном рынке.
Аналитики объяснили, что происходит с ценами.
речь идет о моркови. По информации аналитиков, производители вынуждены использовать имеющиеся запасы моркови, а доля отбраковки в этом году значительно выше, чем в предыдущие периоды. Проблемы особенно ощущаются у фермеров, которые не обеспечили надлежащие условия хранения.
В этом году впервые с марта 2024 года цена на морковь снизилась. Средняя стоимость овощей составила 23–30 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Снижение цен вышло, несмотря на ограниченное предложение качественной продукции на рынке.
Причиной тому стало ограниченное желание покупать морковь среднего и низкого сорта. Оптовые компании и розничные сети готовы покупать лишь небольшие партии из-за слабого спроса на эти овощи.
Неблагоприятные погодные условия летом и осенью 2024 значительно ухудшили качество урожая. Засушливая жара в период вегетации и сильные дожди при сборе урожая привели к хранению продукции с высокой влажностью.
Несмотря на снижение цен, морковь в Украине стоит в среднем в 2,2 раза дороже, чем в январе прошлого года.
Источник: EastFruit.
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