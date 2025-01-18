Украина столкнется с трудным вопросом по экономической политике перед своими западными партнерами, после того, как за три года войны получила более 125 миллиардов долларов помощи.

Несмотря на эти огромные средства, эффективная экономическая модель так и не была создана, и часть этих денег оказалась вне банков, что свидетельствует о проблемах в управлении финансами страны.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавил, что один из самых больших вызовов для Украины — это значительный отток капитала. За три года войны из страны ушло более 6 миллиардов долларов из-за вывода средств. Кроме того, почти 37 миллиардов долларов население израсходовало на покупку иностранной валюты и в теневую экономику.

Западные партнеры уже отметили значительный дефицит платежного баланса, составляющий более 136 миллиардов долларов. Эксперт отмечает, что они тоже умеют считать данные платежного баланса не хуже нас.

"Их претензии будут такими: где экономическая модель роста и почему до сих пор безработица составляет 15%, при этом 30% ВПК простаивает (это априори несовместимые понятия — безработица и избыточные промышленные мощности); почему десятки миллиардов долларов уходят в наличные деньги и все это за счет внешней помощи (курсовая стабильность важна, но и теневые потоки наличной валюты нужно регулировать и минимизировать)", - отмечает Алексей Кущ.

Также партнеров безусловно заинтересует, почему идет утечка капитала бизнеса в контексте портфельных инвестиций, хотя и относительно небольшой; как будет решаться проблема беженцев и компенсироваться сокращение трансфертов из-за границы трудовых мигрантов; где пошаговый план покрытия платежного баланса за счет собственных возможностей, прежде всего, за счет запуска экономики, сокращения импорта и наращивания экспорта.

Государство смогло привлечь только 440 млрд грн в виде нетто-инвестиций в ОВГЗ от населения, бизнеса и банков. В первые два года войны роловер Минфина был отрицательным. Кредитование, особенно корпоративное, почти не растет, а без учета льготного финансирования по программам "5-7-9" наблюдается снижение кредитных портфелей банков для юрлиц. Отношение кредитного портфеля к ВВП составляет всего 14–15%, тогда как должно быть не менее 30%.

"Вообще получается такой очень специфический формат "нищего на паперти", который на самом деле совсем не нищий, потому что дома и "толстые табуны", и "расписные сундуки с добром". Правда, не у всех", - заключает Кущ.

Источник: ZN

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