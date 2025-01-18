На каждого жителя Украины приходится 63 банкноты и 186 монет – для сравнения, в начале 2024 года эти показатели составляли 66 банкнот и 177 монет.

За 2024 год объем наличных денег в Украине вырос на 7,6% (58 млрд грн), достигнув 822,4 млрд грн - некоторые банкноты постепенно выходят из обращения.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно сообщению Национального банка Украины (НБУ), эти показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на сложные экономические условия и войну, украинцы и бизнес адаптировались к новым реалиям, сохраняя умеренные темпы роста наличных денег в обращении. По состоянию на начало 2025 года в обращении находятся:

2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд грн;

14,8 млрд. монет на сумму 7,96 млрд. грн. (без учета памятных и инвестиционных монет).

На каждого жителя Украины приходится 63 банкноты и 186 монет. Для сравнения, в начале 2024 г. эти показатели составляли 66 банкнот и 177 монет. Наибольшую долю среди банкнот составляют:

500 гривен - 27,3% от общего количества банкнот.

Среди монет лидируют:

10 копеек - 27,8% от общего количества монет.

Меньше всего в обращении банкнот:

номиналом 50 гривен - 4,4% от общего количества;

монет номиналом 10 гривен - 1,8% от общего количества.

За прошлый год значительно увеличилось количество монет номиналом в 5 и 10 гривен — на 27% и 33% соответственно.

200 гривен - на 24,5%, из-за замещения их купюрами номиналом 1 000 гривен и изъятия из оборота старых образцов;

10 гривен - на 15%;

5 гривен - на 11%.

Также уменьшилось количество монет номиналом 25 копеек на 0,1% из-за того, что эти монеты больше не являются платежными средствами и постепенно изымаются из обращения.

НБУ также отмечает высокий спрос на банкноты номиналом 1 000 гривен в 2024 году, что можно объяснить неопределенностью экономической ситуации из-за войны войны: граждане предпочитают большие номиналы для хранения сбережений.

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