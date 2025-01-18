В 2025 году в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию для предпринимателей, что повлияет на стоимость потребляемой энергии для многих бизнесов.

Тарифы на электроэнергию формируются из нескольких составляющих: тариф на передачу, тариф на распределение, стоимость электроэнергии на рынке и налоги.

Как информирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), В 2025 году тариф на передачу электроэнергии для большинства потребителей составляет 686,23 гривен/МВт час без НДС. Для предприятий, работающих в сфере "зеленой" электрометаллургии, тариф на передачу снижен до 359,55 гривен/МВт час.

Тариф на распределение электроэнергии зависит от оператора распределения и класса напряжения. Для высоковольтных линий (первый класс напряжения) тариф ниже, чем для низковольтных (второй класс напряжения). Например, для "Укрзализныци" тариф на распределение в 2025 году составляет: 429,44 гривен/МВт час для первого класса напряжения; 1782,25 гривен/МВт·час для второго класса напряжения.

Общая стоимость электроэнергии для предпринимателей также включает стоимость энергии на рынке, изменяющуюся в зависимости от спроса, предложения, сезонных колебаний и других рыночных факторов. Кроме того, прибавляется НДС в размере 20%.

Если предприятие потребляет 10 МВтч электроэнергии в месяц, расчет затрат будет выглядеть следующим образом: стоимость электроэнергии: 3000 гривен/МВт час; тариф на передачу: 686,23 гривен/МВт·час; тариф на распределение (второй класс напряжения): 1782,25 гривен/МВт·час; НДС: 20%. Общая стоимость = (3000 + 686,23 + 1782,25) × 1,20 × 10 = 64495 гривен.

С 2025 года тарифы на передачу и распределение электроэнергии претерпели изменения, и предпринимателям следует внимательно пересмотреть свои договоры с поставщиками и операторами системы распределения (ОСР). Важно, что государство не предусмотрело прямые субсидии для бизнеса, поэтому все расходы на электроэнергию предприниматели должны покрывать самостоятельно.

Операторы системы распределения и поставщики электроэнергии обычно уведомляют предпринимателей об изменениях тарифов заранее, поэтому бизнес должен следить за сообщениями от своих поставщиков.

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