В 2024 году Россия израсходовала почти четверть своих ликвидных резервов ФНД.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о сверхдоходах от экспорта нефти и газа, которые накапливались в течение первых 20 лет правления Путина.

Несмотря на то, что номинальный размер ФНД остался близок к 12 триллионам рублей (117 миллиардов долларов), ситуация с ликвидными активами выглядит значительно хуже. За прошедший год их размер снизился на 24%, сократившись до 3,8 триллиона рублей. В целом, с начала войны в Украине эти активы уменьшились на 57%, с 8,9 триллиона рублей до текущих цифр.

Причиной столь резкого сокращения стала необходимость финансирования больших военных расходов. Российскому правительству пришлось потратить 1,3 триллиона рублей с ФНД на покрытие бюджетного дефицита, что явилось серьезным ударом по стабильности фонда. К тому же, часть средств ФНД инвестирована в облигации, которые будут погашены в будущем, однако сейчас они составляют значительную часть ликвидных резервов, что снижает доступность средств на текущие расходы.

"Резервы также были использованы мерами по поддержке экономики России перед широкими санкциями, введенными США и их союзниками, и финансированием огромных инфраструктурных проектов", - говорится в статье.

Издание отмечает, что при значительном ухудшении внешних экономических условий и обвале цен на нефть ФНД может быть полностью истощен уже в 2025 году.

Источник: bloomberg .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы