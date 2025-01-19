С 2022 года НБУ применяет жесточайшую монетарную политику, пытаясь сдержать инфляцию; однако, несмотря на высокие учетные ставки и другие финансовые меры, уровень инфляции остается на высоком уровне, а цены продолжают расти.

В течение 2023 года НБУ постепенно увеличивал резервные требования для коммерческих банков, что помогло сдержать инфляцию , однако этого было недостаточно, и к концу года ситуация ухудшилась — к концу 2024 года она составила 11,2%, что вдвое превышает прогнозируемый таргет в 5%.

Как отмечает экономист Алексей Кущ для издания Dsnews, в апреле 2025 года инфляция достигнет максимального уровня, а ситуация с ценами и курсом гривны может изменяться в зависимости от обстоятельств по трем сценариям.

Базовый сценарий предполагает, что инфляция может колебаться в пределах 8-10%. Девальвация гривни в этом случае ограничится уровнем инфляции, то есть курс гривны будет колебаться в пределах 42–47 грн/$. В пирадку, если экономика Украины пойдет по эскалационному сценарию, ситуация может значительно ухудшиться — инфляция достигнет 10–15%, а девальвация гривны может превысить 50 грн/$. Другой вариант – компромиссный. Он будет означать, что инфляция будет оставаться на уровне 10–15%, но гривна девальвирует более умеренно – в пределах 42–47 грн/$.

Независимо от сценария НБУ должен изменить свою политику, в частности повысить уровень резервирования банками средств и использовать их для поддержки специальных облигаций, что поможет уменьшить ликвидность на рынке и сдержать инфляционное давление, отмечает эксперт.

"Также было бы целесообразно в конце дня административно переводить остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ на специальный счет в НБУ на термин "овернайт" под процентную ставку, соответствующую инфляционному таргету (5%)", - объясняет Кущ.

Кроме того, эксперт отмечает, что для населения можно ввести модель народных облигаций под залог государственных активов, что позволит снизить инфляционное давление, одновременно увеличив долгосрочное накопление средств среди граждан.

Источник: dsnews .

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