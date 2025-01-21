Продавцы увеличили отпускные цены на помидоры на 10%, если сравнивать с прошлой неделей; однако эксперты прогнозируют, что ситуация скоро стабилизируется.

На этой неделе в Украине наблюдается рост цен на тепличные помидоры.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, продавцы увеличили отпускные цены на продукцию на 10% по сравнению с концом минувшей недели. В настоящее время оптовые цены на томаты колеблются в пределах 85-105 грн за килограмм, что эквивалентно 2,01-2,48 доллара за килограмм.

Увеличение стоимости тепличных помидоров произошло из-за сокращения предложения на рынке, что позволило продавцам повысить цены. Однако, как отмечают аналитики, спрос на овощи остается слабым как среди оптовых компаний, так и розничных сетей. Это ограничивает возможности более значительного повышения стоимости продукта.

Основным поставщиком тепличных помидоров для Украины традиционно является Турция. Однако в последние недели в стране наблюдаются неблагоприятные погодные условия, которые привели к уменьшению объемов поставок овощей на внешние рынки, в частности в Украину. Как следствие, цены на тепличные помидоры выросли на 36% по сравнению с серединой января 2024 года.

Однако эксперты отмечают, что такая ценовая ситуация, вероятно, временная. Они ожидают, что с нормализацией поставок турецких овощей на украинский рынок цены на помидоры начнут постепенно снижаться уже на следующей неделе.

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