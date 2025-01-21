30 лет страхового стажа дают возможность претендовать на пенсию, превышающую минимальную; Однако размер выплат зависит от уровня официальной заработной платы и других факторов, связанных с уплатой взносов.

С 1 января 2025 года минимальная пенсия составляет 2680 гривен, но для граждан с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) предусмотрены дополнительные доплаты.

Как пишет 24 канал, пенсия в Украине определяется по формуле: пенсия = СЗ×ИКЗ×КС, где: СЗ — средняя зарплата по стране за три года, предшествовавших выходу на пенсию; ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы, то есть соотношение вашей зарплаты к средней по стране; КС – коэффициент стажа, который определяется как 1% за каждый год стажа. Это означает, что даже с минимальным необходимым стажем размер пенсии зависит от средней зарплаты, официальной зарплаты человека и коэффициента стажа.

Пример расчетов на 30 лет стажа:

Средняя зарплата по стране: 14000 гривен.

Коэффициент стажа: 30 лет × 1% = 0,30.

Вариант 1: средняя зарплата (ИКЗ = 1,0): пенсия = 14 000×1,0×0,30 = 4 200 гривен. Вариант 2: зарплата выше средней (ИКЗ = 1,5): пенсия = 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 гривен; вариант 3: зарплата ниже средней (ИКЗ = 0,8): пенсия = 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 гривен.

Что может увеличить размер пенсии:

Граждане, имеющие более 30 лет стажа, получают дополнительные проценты к выплатам. Уплата ЕСВ с реальной, а не минимальной зарплаты оказывает значительное влияние на коэффициент зарплаты. Ежегодное повышение пенсий в соответствии с инфляцией и средней зарплатой помогает увеличить выплаты.

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