Льготный тариф для пользователей с электроотоплением действует в отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

В Украине изменены условия применения льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с электроотопительными установками.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, новые правила позволяют потребителям с электроотоплением платить полную стоимость только за превышение лимита в 2000 кВтч, тогда как остальная потребленная электроэнергия будет рассчитываться по льготному тарифу.

Ранее льготный тариф в размере 2,64 грн. применялся только при условии, что общее потребление не превышало 2000 кВтч в месяц. Потребители, которые превышали этот предел, были вынуждены платить полный тариф за весь объем. Теперь первые 2000 кВтч в месяц будут оплачиваться по льготной ставке 2,64 грн за 1 кВтч, а на объемы, превышающие этот лимит, будет действовать стандартный тариф – 4,32 грн за 1 кВтч. Например, при потреблении 2500 кВтч в месяц, по полному тарифу будут рассчитывать только 500 кВтч.

Льготный тариф для пользователей с электроотоплением действует в отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля. Он доступен только при условии, что в доме нет другого вида отопления, выполнены все технические требования, а документы на электроотопительное оборудование должным образом оформлены. Нововведение является частью более широкой программы поддержки украинцев, которую правительство вводит этой зимой.

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