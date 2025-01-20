Это не только декларативное движение Украины в ЕС, но и реальная интеграция государства в европейские нормы и стандарты.

Переход Украины на евро как основную курсообразующую валюту может произойти не раньше, чем через три года, но только при благоприятных обстоятельствах.

Об этом сообщил банкир Сергей Мамедов. По его словам, переход потребует выполнения нескольких важных условий. В частности объем экспортно-импортных операций в евро должен значительно превышать аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Он подчеркнул, что второй важный фактор — это не только декларативное движение Украины в ЕС, но и реальная интеграция государства в европейские нормы и стандарты. В частности, речь идет о: экономике; законодательство.

Кроме того, страна должна обеспечить стабильность и безопасность, привлекать мощные европейские инвестиции для послевоенного восстановления и развития, а также соответствовать принципам ЕС, таким как: свобода слова; прозрачность выборов; борьба с коррупцией.

Мамедов отметил, что переход к евро будет плавным и экономически обоснованным процессом, который граждане узнают заранее, еще на этапе бюджетного планирования в следующем году.

"Пока отказ от доллара США, как курсообразующей валюты, не состоится. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", – сказал Мамедов.

Пока же речь не идет об отказе от доллара как основной курсообразующей валюты. Украина продолжает двигаться в направлении европейской интеграции, и стратегической целью является членство в ЕС.

Он также подчеркнул, что украинцам не следует беспокоиться и скупать евро, поскольку об отказе от гривни речь не идет.

Источник: OBOZ.UA.

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