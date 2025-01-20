В 2024 году рост экономики составил лишь 4% по сравнению с предыдущим годом, и в 2025 году ожидается еще более сильное замедление.

Экономическое восстановление Украины после полномасштабного вторжения россии замедлилось – а дальнейшие прогнозы не добавляют оптимизма.

Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы для украинской экономики и объяснил, почему замедлился рост и что будет дальше.

В 2024 году рост экономики составил лишь 4% по сравнению с предыдущим годом, и в 2025 году ожидается еще более сильное замедление. Среди причин связанные с войной риски, дефицит кадров и атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Мировой банк пересмотрел свои прогнозы для украинской экономики. Если в июне прошлого года организация прогнозировала рост ВВП Украины на уровне 5,8% ежегодно в 2025-2026 годах, при продолжении активных боевых действий, то сейчас аналитики снизили ожидания до 3,2%.

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при прекращении активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию ", - говорится в докладе Global Economic Prospects."

Банк также отметил, что в 2024 году война напрямую затронула 41% населения Украины, а расходы на оборону составляли около трети ВВП в 2023 году, что отражает масштабы экономических и человеческих потерь.

Источник: OBOZ.UA.

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