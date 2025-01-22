Новые правила направлены на борьбу с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

С 1 февраля 2025 года в Украине вводятся новые ограничения на денежные переводы между физическими лицами - в частности, будут введены лимиты.

По информации Национального банка Украины (НБУ), цель новых лимитов – усилить контроль за финансовыми операциями и предотвратить использование незаконных схем, в частности "дропов".

Это лица, которые передают свои банковские карты третьим лицам для проведения сомнительных транзакций. Новые правила направлены на борьбу с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

Для клиентов с высоким уровнем риска предел составит 50 тыс. грн в месяц .

. Для других физических лиц – 150 тыс. грн с февраля, уменьшение до 100 тыс. грн. с 1 июня 2025 года.

с февраля, уменьшение до 2025 года. Лимиты касаются не только переводов с карты на карту (P2P), но и всех транзакций через текущие счета, включая операции через IBAN.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, новые правила преимущественно коснутся клиентов, не предоставляющих документального подтверждения своих доходов, особенно тех, кого банки считают "высокорисковыми". Таких клиентов, по оценкам, менее 1% всей базы, но именно они являются активными участниками незаконных схем.

"Это небольшой процент, но именно эти лица создают основу для миллиардных теневых потоков. У остальных прозрачно работающих граждан ограничения вызывать проблем не должны", - отметил Пышный.

В случае значительных накоплений или легализованных доходов клиенты могут подать заявление на просмотр лимитов, предоставив соответствующие документы.

Ограничения не относятся к зарплатным выплатам, волонтерским сборам и другим операциям с подтвержденным легальным источником доходов.

"Если вы работаете официально, получаете белую зарплату или имеете другие подтвержденные доходы, новые правила вас не тронут", - подчеркнул Пышный.

Таким образом, если банк видит, что ваши доходы, например, поступают от официального работодателя, даже на сумму более 100 тыс. грн, к вам не будет вопросов.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.