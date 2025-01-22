Украинцы в 2024 году столкнулись со значительным ростом цен на продукты, что стало следствием ряда внутренних и внешних факторов – в 2025 году будет то же самое.

В 2024 году цены на продукты в Украине выросли на 20%, что явилось результатом ряда факторов, ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2025 году.

Об этом сообщил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета в комментарии к СМИ.

По его словам, украинцы в 2024 году столкнулись со значительным ростом цен на продукты, что явилось следствием ряда внутренних и внешних факторов.

Основные причины роста цен:

Инфляция: в 2024 году инфляция в Украине превысила 12%, что оказало существенное влияние на цены продуктов. Повышение стоимости энергоносителей, кредитов и производственных затрат также явилось важным фактором для роста цен.

в 2024 году инфляция в Украине превысила 12%, что оказало существенное влияние на цены продуктов. Повышение стоимости энергоносителей, кредитов и производственных затрат также явилось важным фактором для роста цен. Война: военные действия повлекли за собой дефицит кадров в сельском хозяйстве, производстве и логистике. Это привело к необходимости инвестировать в автоматизацию и повышать зарплату, что повысило себестоимость продукции.

военные действия повлекли за собой дефицит кадров в сельском хозяйстве, производстве и логистике. Это привело к необходимости инвестировать в автоматизацию и повышать зарплату, что повысило себестоимость продукции. Энергетический кризис: частые отключения электроэнергии заставили производителей использовать генераторы, что привело к росту расходов на топливо и техническое обслуживание.

частые отключения электроэнергии заставили производителей использовать генераторы, что привело к росту расходов на топливо и техническое обслуживание. Удорожание горючего: увеличение акцизов на горюче-смазочные материалы в конце 2024 года повлияло на логистические расходы, что привело к удорожанию доставки продуктов.

увеличение акцизов на горюче-смазочные материалы в конце 2024 года повлияло на логистические расходы, что привело к удорожанию доставки продуктов. Зависимость от импорта: высокий курс доллара повысил стоимость импортируемых комплектующих и оборудования, используемых в производстве продуктов.

При этом цена на хлеб может расти на 1,5-2% в месяц, что суммарно даст более 20% годового повышения. Цены на хлеб стали индикатором экономических проблем в стране.

Согласно данным Госстата, цена пшеничной муки выросла с 15,69 грн/кг в январе до 19,21 грн/кг в ноябре, что повлекло за собой повышение средней цены хлеба с 44,07 грн до 50,98 грн за килограмм. Однако мука составляет всего 30% от себестоимости хлеба, основными факторами удорожания стали энергоносители, горючее и логистика.

Источник: УНИАН.

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