Расширение НАТО, последовавшее после вступления Швеции в 2024 году, создает серьезные вызовы для российского флота; это может изменить баланс сил в Балтийском регионе.

Напряжение в Балтийском море продолжает расти, поскольку НАТО и его новые члены активно блокируют действия российского флота.

Военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс отмечает, что присоединившаяся к Альянсу Швеция значительно усилила свои военно-морские возможности, развернув новейшую противокорабельную ракету RBS 15 Mark 3. Эта ракета, с усовершенствованным самонаведением и дальностью до 190 км, способна поражать российские кора даже те, что находятся в Санкт-Петербурге и Калининграде.

В комбинации с другими датчиками на суше, в воздухе и под водой ракеты эффективно блокируют доступ российских судов к Атлантическому океану. Кроме того, страны Балтии значительно укрепили свои оборонные возможности. Эстония закупила ракеты Blue Spear 5G с дальностью 200 миль, а Латвия прибавила в арсенал ракеты Naval Strike. Военные эксперты подчеркивают, что эти системы станут основой надежной обороны в регионе.

Тем временем НАТО продолжает укреплять свои позиции в Балтийском море, развернув новые флотилии беспилотников для патрулирования и обеспечения защиты от возможных атак, в том числе тех, которые могут быть осуществлены российским теневым флотом. Учитывая эти изменения, вопрос о способности российского флота эффективно противостоять НАТО в случае открытого конфликта в Балтийском море остается открытым.

Источник: telegraph .

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