В прошлом году прогнозы Национального банка по инфляции не оправдались.

Прогнозируется, что пик роста розничных цен в Украине придется на первое полугодие 2025 года, где инфляция может достигнуть 15%.

Помимо традиционных факторов, таких как засуха и удорожание энергоносителей, важную роль играет девальвация гривны, влияющая на формирование цен в стране.

В прошлом году прогнозы Национального банка по инфляции не оправдались. По итогам 2024 года индекс потребительских цен, согласно данным Госстата, составил 12%, что значительно превысило прогнозируемые показатели НБУ. Прогнозируемые уровни инфляции на 2024 год были следующими: 8,6% – в январе; 8,2% – в апреле; 8,5% – в июле; 9,7% – в октябре.

На 2025 год НБУ сначала прогнозировал инфляцию на уровне 6,9%, но впоследствии корректировал прогноз до 7%. Однако большинство аналитиков считают этот прогноз слишком оптимистичным и ожидают более высокого уровня инфляции. Александр Паращий из Concorde Capital предполагает, что инфляция к концу 2024 года может составить 8,0–8,5%.

Аналитики также указывают на значимость валютного фактора для инфляции. Дмитрий Чурин из Eavex Capital считает, что инфляция в первом полугодии 2025 года может составить 15%, но затем снизится. Основным риском для инфляции есть способность Нацбанка сдержать курс гривны на уровне 46,50 грн/$ до конца года.

Не все эксперты верят в достижение 7% уровня инфляции, который прогнозирует НБУ. Виталий Ваврищук из ICU прогнозирует, что инфляция к концу 2025 года может снизиться до 7%, но к зимним и весенним месяцам превысит 10%.

Специалисты отмечают, что хотя НБУ отвечает за контролирование инфляции, ему не всегда удается правильно оценивать ключевые факторы, влияющие на цены. Это включает в себя влияние меньших урожаев, рост затрат на оплату труда и энергоносители, а также эффект от девальвации гривны.

Источник: OBOZ.UA.

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