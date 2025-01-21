Новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать ключевой фигурой в восстановлении Украины после войны с Россией, заставив Кремль заплатить за ущерб, нанесенный своей агрессией.

47-й президент США имеет реальный шанс заставить Россию заплатить за восстановление Украины благодаря замороженным активам.

Как сообщает The Wall Street Journal, по словам экспертов Нила Фергюсона и Криса Миллера, по данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине более 150 миллиардов долларов прямого ущерба и около 500 миллиардов долларов экономическим потерям. Однако только часть российских активов была разморожена для помощи Украине: всего 50 миллиардов долларов из замороженных 300 миллиардов.

"Ключ к обеспечению безопасности Европы с меньшими расходами для налогоплательщиков США может находиться на счетах в европейских банках. Мероприятие заморозило около 300 миллиардов долларов российских валютных активов, но упрямство Европы не позволило использовать эти средства для компенсации Украине убытков от войны. Избранный президент Трамп должна настоять на мобилизации резервов Кремля для финансирования восстановления Украины и будущих закупок оружия", - говорят эксперты.

Фергюсон и Миллер добавляют, что сейчас идеальный момент для использования российских замороженных активов. Возвращение Трампа в Белый дом позволит США предпринять решительные шаги в этом направлении, поскольку Трамп уже имеет опыт влияния на европейских партнеров и может "закрутить гайки", чтобы они согласились на передачу активов. Кроме этого, активы изменились: ценные бумаги в значительной степени превратились в наличные деньги, что потенциально дает Вашингтону и Лондону возможность действовать в одностороннем порядке.

Эксперты также отмечают, что у России есть меньше возможностей для экономического возмездия, а европейские правительства, в частности, поняли важность долгосрочного финансирования для Украины. К тому же резервы могут быть мобилизованы теми способами, которые не нарушают нормы международного права.

"У администрации Трампа есть уникальная возможность заключить более выгодное соглашение. Обе стороны Атлантики выиграют от передачи денег господина Путина жертвам его агрессии - чем раньше, тем лучше", - подытожили эксперты.

Источник: wsj .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы