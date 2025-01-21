Правительство в Украине готовит очередную пенсионную реформу, обещающую изменения в подходах к расчету пенсий для граждан; нововведения будут касаться так называемой "накопительной пенсии".

Однако из-за отсутствия достаточного финансирования реформа может не дать значительного улучшения жизни пенсионеров в ближайшее время.

Об этом Униан рассказал руководитель "Адвокатского бюро Ивана Хомича". Он отметил, что по новой модели пенсия будет рассчитываться на основе накопленных баллов. Да, каждый год работы, согласно средней зарплате по стране, будет начислять определенное количество баллов. В частности, если зарплата сотрудника равняется средней по стране, он получит 10 баллов. Если же ее уровень ниже среднего — количество баллов будет меньше.

"Если перечислить пенсию такого человека по новой системе, то он, в идеале, должен вырасти. Независимо от того, кто и когда ушел на пенсию, он всем будет индексироваться одинаково. Но мы говорим об идеальной модели при условии, что реформу примут, и пройдет переходный период", - заметил адвокат.

Согласно новым расчетам, базовая пенсия должна составить 30% от минимальной зарплаты (при условии, что зарплата за время работы была на уровне среднего показателя по стране). К примеру, для минимальной зарплаты 6700 гривен базовая пенсия составит примерно 1600 гривен. Однако в эту сумму добавляется страховая часть, которая будет зависеть от количества накопленных баллов.

Приблизительный расчет пенсии для человека, который проработал на среднюю зарплату 35 лет: "минималка" в 2023 году составляла 6700 грн, "чистыми" – это 5394 грн, то есть базовая пенсия (30% от этой суммы) равнялась бы 1618 грн. Страховая часть пенсии для человека в этом примере составляла бы 4200 гривен (умножаем 4200 баллов на стоимость балла в 1 грн). Таким образом, общий размер пенсии в 2024 году для такого пенсионера был бы: 1618+4200=5818 грн.

Однако даже если новая модель формулы будет реализована, по словам адвоката, из-за отсутствия достаточного финансирования повышение пенсий может быть ограничено. Кабмин может ввести специальные "коэффициенты финансовой устойчивости", что позволит корректировать размер пенсий в переходный период. Поэтому многие пенсионеры не ощутят существенных изменений сразу.

"Итак, придумали интересную формулу, но денег на ее реализацию недостаточно. Поэтому пенсии поднимут не всем и не так сильно, как можно было бы ожидать", - заключает Иван Хомич.

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