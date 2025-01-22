Согласно прогнозам, НБУ в ближайшее время позволит курсу гривны оставаться в пределах текущего уровня, постепенно снижая давление на валютный курс.

В 2025 году в Украине прогнозируется значительный рост курса доллара – эксперты ожидают, что до конца года он может достичь рекордного уровня в обменниках банков.

О возможном росте курса сообщили аналитики ICU.

Да, аналитики ожидают, что курс доллара достигнет 46 гривен уже во второй половине 2025 года. В то же время, среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что позволяет превышение этого показателя. На 20 января Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара до 42,13 грн, что на 4 копейки меньше текущего.

Аналитики сообщили о возможном росте курса доллара, отметив, что хотя спрос на валюту снизился в начале года по сравнению с декабрем, он все еще остается выше среднегодового уровня 2024 года.

При этом эксперты отмечают, что подобные колебания не являются чем-то чрезвычайным, поскольку в прошлом году наблюдался аналогичный повышенный спрос, а в конце января 2024 курс гривны даже укрепился.

Согласно их прогнозам, НБУ в ближайшее время позволит курсу гривны оставаться в пределах текущего уровня, постепенно снижая давление на валютный курс из-за увеличения валютных интервенций. Это будет способствовать стабилизации курса и обеспечит большее предложение валюты от экспортеров и уменьшение потребности в интервенциях.

Ожидается, что в январе курс доллара не превысит 42,5 грн/доллар, а общая тенденция ослабления гривни будет продолжаться в течение года с прогнозом на конец 2025 года на уровне 46 грн/доллар.

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