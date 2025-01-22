Теперь тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВтч и будет оставаться на этом уровне до определенного срока.

В Украине тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет оставаться неизменным до конца отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров в эфире канала "Киев-24".

По его словам, действующий тариф на электроэнергию для населения будет действовать до мая 2025 года, однако, как именно будут меняться тарифы после этого, он не уточнил.

Отопительный сезон обычно длится до середины апреля, но в некоторых регионах он может завершиться ранее в зависимости от погодных условий.

В настоящее время тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВтч и будет оставаться на этом уровне до 30 апреля 2025 года. Однако уже с июня 2024 года тариф увеличится до 6,32 грн за кВтч, а через несколько лет может достичь 9 грн за кВтч, поскольку Украина обязалась перед международными партнерами поднять тарифы на коммунальные услуги до рыночного уровня.

Глава Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко прогнозирует, что с июня 2025 года тариф на электроэнергию повысится до 6,68 грн за кВтч.

Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что пока не планируется повышение тарифов на электроэнергию. По его словам, вопрос тарифов будет обсуждаться в апреле 2025 года, пока нет четкой даты для их повышения. Он также опроверг информацию, что электроэнергия для населения будет стоить 6 грн за кВтч.

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