Курс гривны к доллару продолжает падать, что вызывает беспокойство у владельцев сбережений; к тому же эксперты прогнозируют еще большее снижение национальной валюты.

Гривна может стоить 45-46 грн/$ до конца 2025 года.

Текущий средний курс доллара на рынке составляет около 42,93 грн/$, однако, по прогнозам, официальный курс может достигнуть 45,35 грн/$, а наличный — 47-48 грн/$. На фоне девальвации гривны банковские депозиты продолжают приносить среднюю доходность на уровне 12,5%, что снижает реальную прибыль после налогообложения до 9,6%. Выгодные депозиты дают доходность до 15,8%, что после налогов составляет около 12,17%. В то же время ОВГЗ на вторичном рынке предлагают доходность около 15,2%, но без налогообложения.

Если рассматривать варианты хранения средств, то для вкладчиков, имеющих 10 тыс. грн, через год они могут получить: 10 960 грн. на среднем депозите, 11 217 грн. на самом выгодном депозите, 11 520 грн., инвестируя в ОВГЗ. При этом для сравнения 10 тыс. грн можно обменять на 232,94 доллара. В случае дальнейшей девальвации гривны, по прогнозам экспертов, валютные инструменты могут стать выгоднее гривневых депозитов, особенно если курс доллара достигнет отметки 47,05 грн/$.

Что касается валютных депозитов, то средняя доходность по долларовым депозитам составляет 1,28%, а наиболее выгодные предложения — 2,83%. Доход от таких вкладов также облагается налогом, что уменьшает конечную прибыль. В 2024 году гривня обесценилась на 10,6%, и, как показал опыт прошлого года, ставки по депозитам, несмотря на падение гривны, часто оказываются менее выгодными, чем альтернативы, например ОВГЗ. Однако, как показывают расчеты, гривневые инструменты могут быть более выгодными, если курс доллара не превысит прогнозируемых уровней.

"Как будет в этом году — однозначно сказать невозможно. Прогнозы экспертов далеко не всегда сбываются, а потому каждому приходится самостоятельно решать, которого он ждет курс, и, исходя из этого, выбирать инструменты. Упростить выбор может диверсификация и распределение своих сбережений между гривной и валютой ", – говорится в статье.

Источник: minfin .

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