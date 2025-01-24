Такие шаги могут привести к нежелательным последствиям, в частности, к росту теневого сектора экономики и угрозе безопасности финансовых операций.

Об этом в эфире Киев24 рассказал доктор экономических наук Александр Савченко. Эксперт подчеркнул, что чем менее развита страна, тем больше рисков связано с раскрытием банковских данных. Савченко отметил, что раскрытие информации о счетах может стать причиной злоупотреблений и финансовых преступлений, если такие данные попадут в руки тех, кто специализируется на воровстве средств с банковских карт или депозитов.

банк, банковская карточка

"Если богатый человек захочет открыть депозит в том или ином банке, и об этом узнают мошенники, специализирующиеся на хищении средств со счетов, это уже серьезная угроза", - отметил эксперт.

Савченко также упомянул инцидент с карточкой "Национальный Кэшбэк", где, по его мнению, угроза была минимальной, поскольку суммы на таких счетах обычно невелики. Однако, если речь идет о больших суммах на депозитах – раскрытие банковской тайны становится более опасным.

Эксперт также отметил, что нынешняя ситуация в Украине требует от власти не торопиться с принятием подобных решений.

приват, приватбанк

"У нас вне банковской системы огромные суммы, лишающие банки кредитного ресурса. Сейчас задача власти привлечь как можно больше денег на счета банков, потому что это выгодно и государству, и украинцам, и будет работать на будущее развитие", - подчеркнул экономист.

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