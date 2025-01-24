Такие шаги могут привести к нежелательным последствиям, в частности, к росту теневого сектора экономики и угрозе безопасности финансовых операций.

Об этом в эфире Киев24 рассказал доктор экономических наук Александр Савченко. Эксперт подчеркнул, что чем менее развита страна, тем больше рисков связано с раскрытием банковских данных. Савченко отметил, что раскрытие информации о счетах может стать причиной злоупотреблений и финансовых преступлений, если такие данные попадут в руки тех, кто специализируется на воровстве средств с банковских карт или депозитов.

"Если богатый человек захочет открыть депозит в том или ином банке, и об этом узнают мошенники, специализирующиеся на хищении средств со счетов, это уже серьезная угроза", - отметил эксперт.

Савченко также упомянул инцидент с карточкой "Национальный Кэшбэк", где, по его мнению, угроза была минимальной, поскольку суммы на таких счетах обычно невелики. Однако, если речь идет о больших суммах на депозитах – раскрытие банковской тайны становится более опасным.

Эксперт также отметил, что нынешняя ситуация в Украине требует от власти не торопиться с принятием подобных решений.

"У нас вне банковской системы огромные суммы, лишающие банки кредитного ресурса. Сейчас задача власти привлечь как можно больше денег на счета банков, потому что это выгодно и государству, и украинцам, и будет работать на будущее развитие", - подчеркнул экономист.

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