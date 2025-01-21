Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что, может, Трамп на инаугурации и не сказал об Украине, но сказал о нефти и газе, а это уже удар по российской экономике и российскому бюджету на войну.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Об Украине 47-й президент США не упомянул, но сказал, что завершит все войны, в которых США не участвуют. И здесь, знаете, как палка из двух концов. С одной стороны, то, что не упомянул, может показаться дурным признаком. Почему не упомянул? Все-таки это важная тема. А с другой – возможно, и лучшее, что не упомянул и не сказал чего-то негативного», - отмечает Александр Мусиенко.

Однако, отмечает эксперт, Трамп заявил, что начнется программа усиленного бурения, что США используют свои крупнейшие залежи нефти, газа, стратегические резервы и будут экспортировать энергоресурсы по всему миру. Это как раз тот пункт, добавляет он, на котором акцентируют украинские и не только аналитики, что Трамп займется энергоресурсами, что может спровоцировать падение цен на нефть.

«Если мы говорим о падении цен, то нужно понимать, что фактически это выгодно Украине. Очевидно, что россия живет и подавляющую часть бюджета формирует как раз из доходов по продаже нефти и газа. Ну, это (ред. – план Трампа) означает, что фактически сейчас россия будет лишена такой возможности», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, конечно, американцы сейчас рассматривают страны Транстихоокеанского партнерства и страны Азии в целом как основной рынок сбыта, но можно не сомневаться, что это коснется и Европы, то есть США будут предлагать продавать больше газа прежде всего на европейские рынки. А это, констатирует эксперт, по логике должно потеснить оттуда россию, уменьшить ее доходы и возможности финансировать войну против Украины.

Как сообщала Politeka, Карась оценил мобилизационные ресурсы Украины и россии: «Это будет большая цена».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявления Сырского о том, что в войне не победить, отсиживаясь в обороне.





