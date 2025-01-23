В Давосе на ежегодном Всемирном экономическом форуме главной темой для обсуждений стал Дональд Трамп.

Хотя сам президент не присутствовал на мероприятии, его политический курс остается в центре внимания.

Об этом для Telegraph пишет один из ведущих британских комментаторов по бизнесу и экономике Джереми Уорнер. Он добавляет, что можно с уверенностью сказать, что политика Трампа во время второго срока может кардинально изменить глобальную экономическую картину.

"Неудивительно, что он привлекает внимание; если он сделает лишь половину того, что он говорит, тогда это бросит большой камень в пруд и потенциально перевернет мировой порядок, каков он сейчас", - пишет комментатор.

Наибольшее внимание привлекает его намерение проводить дерегуляцию, которая может стать основной составляющей экономического наследия. Если президент реализует свои обещания, это может привести к новому экономическому буму, подобному Ревущим двадцатым в США. Однако некоторые из экономистов и бизнесменов уже выражают обеспокоенность: повышение пошлин и поддержка определенных видов бизнеса могут повлечь за собой серьезные экономические потрясения.

Особое внимание Трамп уделяет борьбе с Китаем, что вызывает беспокойство у части его инвесторов, таких как Илон Маск и Тим Кук, обладающих большими производственными мощностями в Китае. В то же время, Индия начинает набирать обороты как новый экономический центр роста, и многие западные компании уже начинают обращать свое внимание на этот рынок, отворачиваясь от Китая.

Что касается Европы, то ее экономическая ситуация выглядит менее перспективной. Европейские страны все чаще воспринимаются как "корзина затрат", а не двигатель экономического роста. Ухудшение экономических показателей в Великобритании и снижение инвестиционного климата в ЕС заставляют регионы искать пути повышения эффективности и снижения издержек, отмечает Уорнер.

Источник: telegraph .

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