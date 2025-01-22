20 января прошла инаугурация Дональда Трампа в Соединенных Штатах, и это может принести положительные изменения в мировой рынок криптовалют, однако для украинцев все может быть не так позитивно.

В феврале 2025 года украинцы могут столкнуться с изменениями в налогообложении криптовалюты.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал экономист Даниил Монин. Он добавляет, что это стало возможным благодаря договоренностям Украины с Международным валютным фондом, предусматривающим введение нового налога на виртуальные активы. После этого законопроект, разработанный рабочей группой во главе с депутатом Ярославом Железняком, может быть представлен в Верховную Раду уже в ближайшее время.

"По моим данным, в рамках сотрудничества с МВФ Украина обязалась ввести налогообложение криптовалюты и документ должен появиться не позже февраля. Сейчас вокруг документа сложились две группы, одна из них представлена ​​НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а вторая - Министерством цифровой информации и рядом депутатов парламента", - отметил Монин в комментарии Фактам.

Эксперт также добавил, что 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, на рынке криптовалют произошел важный сдвиг. Трамп выпустил собственную криптовалюту, токен $TRUMP, за несколько дней выросший в цене почти в десять раз, достигнув 75 долларов. Однако стоимость этого токена резко упала после объявления о запуске криптовалюты его женой Меланией.

Несмотря на это, эксперт оценивает запуск криптовалюты Трампом как положительный сигнал для индустрии. Однако в Украине, где криптовалюты пока не регулируются должным образом, этот процесс может привести к важным изменениям для владельцев биткоинов и других криптовалют.

Источник: Факты

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