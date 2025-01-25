Индия готовится к возможным торговым мерам со стороны Дональда Трампа, который вторично вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США.

В ответ на угрозы нового президента США правительство Индии разработало несколько сценариев для защиты национальных экономических интересов.

Как сообщает Bloomberg, среди вариантов, обсуждаемых в правительстве Нарендры Моди, есть возможность заключения нового торгового соглашения с США, снижения пошлин и увеличения импорта товаров из Америки.

В частности, Индия рассматривает закупку большего количества таких американских товаров как виски, сталь, нефть, а также технического оборудования, сои, молочных продуктов и медицинских инструментов. Также могут быть снижены некоторые пошлины на товары из американских штатов, важных для Республиканской партии.

Одной из главных задач Индии является минимизация рисков и предотвращение торговой конфронтации из США. В этом контексте правительство разрабатывает стратегию, позволяющую выиграть от потенциальной торговой войны между США и Китаем. Одним из шагов станет возвращение в США в 18 000 нелегальных индийских иммигрантов, что должно успокоить администрацию Трампа, сообщают источники издания.

Индийские чиновники также изучают возможность подписания ограниченного торгового соглашения с США, что предполагает снижение тарифов на товары, с которыми Индия не имеет двусторонних соглашений. Ожидается, что новая администрация Трампа будет оказывать давление на Индию по таким вопросам, как регулирование данных, интеллектуальная собственность и электронная коммерция. Повсеместные пошлины в 10-20% для всех стран помогут увеличить индийский экспорт автокомпонентов и металлов.

Источник: bloomberg .

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