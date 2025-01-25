Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Париже, чтобы обсудить новую стратегию Европы в условиях эскалации экономического давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Эта встреча состоялась на фоне угроз введения новых торговых тарифов на европейские товары, что может существенно подорвать трансатлантические отношения и экономику ЕС.

Как пишут корреспонденты Bloomberg, несмотря на разные взгляды и политические разногласия между лидерами двух крупнейших экономик Евросоюза, Шольц и Макрон пытаются продемонстрировать единство и готовность к совместной реакции в случае реализации угроз США.

Трамп критикует ЕС за профицит торгового баланса и недостаточные расходы на оборону, а также чревато новыми тарифами, касающимися широкого спектра товаров. В свою очередь Европейский Союз уже подготовил список американских компаний, на которые могут быть наложены контрмеры, если США осуществят свои угрозы.

Макрон после потери большинства в парламенте и Шольц, которому грозит отставка на следующих выборах, вынуждены действовать в ограниченном политическом пространстве.

"За последние три года Шольц и Макрон не смогли построить прочные рабочие отношения из-за своих контрастных взглядов и стилей. Эта сложная динамика пришлась на время, когда ЕС пытался решить насущные проблемы, такие как вторжение России в Украину, падение экономики и высокие цены на энергоносители" , – пишут корреспонденты.

В издании отмечают, что между Шольцом и Макроном есть разногласия по некоторым вопросам.

"Франция и Германия также будут испытывать трудности в достижении согласия по вопросам безопасности и обороны. Хотя Шольц поддерживает смягчение строгих ограничений Германии на заимствования для финансирования большего оборонного бюджета за счет долга, он выступает против предложения Макрона осуществить еще один раунд общего европейского заимствования для финансирования оборонных инициатив", - заключают корреспонденты.

Источник: bloomberg .

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