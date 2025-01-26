В Украине зафиксирован новый антирекорд в количестве закрытых физических лиц-предпринимателей: в 2024 году прекратили свою деятельность почти 210 тысяч ФЛП.

Это на 32% больше, чем в предыдущем году, и самый высокий показатель за последние пять лет.

Как сообщают аналитики YourControl.Market, причиной столь резкого роста закрытых бизнесов стали изменения в налоговой политике, а также сложные экономические условия, вызванные войной и ее последствиями.

"Миграционные и мобилизационные процессы только ускорили тенденцию закрытия бизнеса", – говорит ведущий финансовый аналитик YourControl.Market Роман Корнилюк.

Что касается налогов, то ФЛПы 1, 2 и 4 групп теперь обязаны платить военный сбор, а для третьей группы налог с дохода составляет 1%. Кроме этого, предприниматели вынуждены обязательно платить ЕСВ даже при отсутствии доходов. Для многих предпринимателей это стало тяжелым финансовым бременем, особенно когда бизнес не приносит регулярной прибыли, объясняют аналитики.

Еще одной причиной закрытия ФЛП стало усиление проверок Гоструда, борющегося с "зарплатными схемами" и минимизацией налогов через ФЛП. Кроме того, задолженности перед бюджетом также побуждали многих закрыть свои предприятия. С другой стороны, несмотря на эти трудности, количество новых ФЛП продолжает расти. В Украине зарегистрировано более 285 тысяч новых физлиц-предпринимателей, что на 15 тысяч больше, чем количество закрытых бизнесов.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на сложную ситуацию, многие украинцы не перестают пытаться найти свое место в бизнесе, в частности, в таких сферах, как розничная торговля, IT и услуги. Аналитики добавляют, что такие цифры говорят, что бизнес в Украине становится мобильнее, и предприниматели открывают новые фирмы на более короткий срок, не рассчитывая на долгосрочный успех. Это явление известно как "быстрый бизнес", где цель – заработать за короткое время, а в случае неудачи – закрыть дело и попробовать другое.

"На количество закрытых ФЛП нельзя смотреть, несмотря на новые регистрации. Если закрываются "спящие предприятия" — это нормально. Поэтому катастрофы нет", - отметил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.

Источник: youcontrol .

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