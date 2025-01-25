Спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, что является хорошей новостью для мирового рынка, особенно для таких крупных экспортеров, как Саудовская Аравия.

Как пишет Yahoo! Finance, ключевыми драйверами этого роста нефти станут Китай и Индия. В странах Азии ожидают значительный экономический подъем, что усилит спрос на энергоносители. Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, экономическое восстановление Китая может оказаться трудным для прогнозирования, поскольку его экономика еще сталкивается с несколькими кризисами.

нефть

Растущий спрос также предполагает, что ОПЕК+ будет активно работать над увеличением поставок нефти, чтобы удовлетворить мировую потребность. В рамках этой стратегии ОПЕК планирует постепенно увеличивать добычу на 120 тысяч баррелей в день начиная с апреля 2025 года. Но есть и риски, которые могут нарушить этот оптимистический сценарий. Пока ОПЕК ограничивает объемы добычи для поддержания стабильности цен, и, как прогнозируют эксперты, 2025 год может принести профицит нефти, что усложнит ситуацию для картеля.

нефть, буровая

В целом спрос на нефть в 2026 году обещает оставаться высоким, но воплощение этого прогноза будет зависеть от многих экономических и политических факторов.

Источник: finance.yahoo .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы