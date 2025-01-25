ОПЕК обнародовал свой первый прогноз для рынка нефти на 2026 год и обещает интересные тенденции.

Спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, что является хорошей новостью для мирового рынка, особенно для таких крупных экспортеров, как Саудовская Аравия.

Как пишет Yahoo! Finance, ключевыми драйверами этого роста нефти станут Китай и Индия. В странах Азии ожидают значительный экономический подъем, что усилит спрос на энергоносители. Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, экономическое восстановление Китая может оказаться трудным для прогнозирования, поскольку его экономика еще сталкивается с несколькими кризисами.

Растущий спрос также предполагает, что ОПЕК+ будет активно работать над увеличением поставок нефти, чтобы удовлетворить мировую потребность. В рамках этой стратегии ОПЕК планирует постепенно увеличивать добычу на 120 тысяч баррелей в день начиная с апреля 2025 года. Но есть и риски, которые могут нарушить этот оптимистический сценарий. Пока ОПЕК ограничивает объемы добычи для поддержания стабильности цен, и, как прогнозируют эксперты, 2025 год может принести профицит нефти, что усложнит ситуацию для картеля.

В целом спрос на нефть в 2026 году обещает оставаться высоким, но воплощение этого прогноза будет зависеть от многих экономических и политических факторов.

Источник: finance.yahoo .

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