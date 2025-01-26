Президент Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом 20 января, не скрывал своих планов по энергетической независимости США.

Одним из первых действий Дональда Трампа было объявление чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны, что должно стать стимулом для увеличения добычи нефти и газа.

Как пишет "Слово и дело", новый президент хочет вернуть США на позицию мирового лидера по добыче, поэтому во время предвыборной кампании он часто использовал лозунг "Бури, крошка, бури!".

Однако, несмотря на амбициозные заявления, эта задача не так проста. За время президентства Джо Байдена США уже достигли рекорда по добыче нефти — 13,2 миллиона баррелей в сутки, и в 2023 году страна обошла Россию и Саудовскую Аравию, традиционно доминирующих на рынке.

Для сравнения, в 2003 году США добывалось лишь 5,65 млн баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия и Россия добывали 9,07 млн ​​и 8,49 млн баррелей соответственно. С 2010-х годов темпы роста американской добычи нефти резко ускорились, достигнув 12,25 млн баррелей в 2019 году, и в 2020-2021 годах составили 11,31 млн баррелей в сутки.

"В прошлом году добыча в США составила 13,2 млн баррелей нефти в сутки. До того, как было введено чрезвычайное положение в энергетике, прогнозировалось, что добыча вырастет до 13,5 млн баррелей", - заключают в издании.

Источник: slovoidilo .

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