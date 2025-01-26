Этот шаг является реакцией на ускоренный рост инфляции , которая в конце 2024 достигла 12%.

По данным НБУ, новые меры направлены на постепенное замедление инфляции до 5% годовых, однако прогнозы остаются неопределенными. Инфляция может оставаться выше, а НБУ уже ухудшил прогноз по ее уровню на 2025 год — с 6,9% до 8,4%. В свою очередь экономический рост также замедлится до 3,6% вместо ожидаемых 4,3%.

экономика, депозит

С повышением учетной ставки на 1%, банки должны будут корректировать свои ставки по депозитам. Ожидается, что доходность на краткосрочные вклады возрастет до 12-16% годовых, а долгосрочные могут подняться до 14,5-16,75%. В то же время находящиеся на вторичном рынке гривневые ОВГЗ могут приносить еще больший доход — до 15,5% годовых, хотя после учета комиссий банков доходность для граждан будет несколько ниже.

банк, деньги

НБУ пытается способствовать росту спроса на ОВГЗ, поскольку именно этот инструмент позволяет финансировать дефицит бюджета без печати денег. В 2025 году Минфин планирует привлечь более 17 млрд грн через ОВГЗ, а банки, вероятно, начнут более активно соревноваться за вкладчиков, предлагая бонусы и акции. Однако сможет ли население обеспечить стабильность государственных финансов в таких условиях вопрос открытый, ведь потребности в финансировании войны растут.

Эксперты отмечают, что увеличение ставки не обязательно будет конечным решением. В случае необходимости НБУ может принять дополнительные меры по контролю за инфляцией и обеспечению финансовой стабильности.

Источник: minfin .

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