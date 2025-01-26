Национальный банк Украины снова повысил учетную ставку — теперь она составляет 14,5% годовых, что на 1% больше предыдущего повышения в декабре.

Этот шаг является реакцией на ускоренный рост инфляции , которая в конце 2024 достигла 12%.

По данным НБУ, новые меры направлены на постепенное замедление инфляции до 5% годовых, однако прогнозы остаются неопределенными. Инфляция может оставаться выше, а НБУ уже ухудшил прогноз по ее уровню на 2025 год — с 6,9% до 8,4%. В свою очередь экономический рост также замедлится до 3,6% вместо ожидаемых 4,3%.

С повышением учетной ставки на 1%, банки должны будут корректировать свои ставки по депозитам. Ожидается, что доходность на краткосрочные вклады возрастет до 12-16% годовых, а долгосрочные могут подняться до 14,5-16,75%. В то же время находящиеся на вторичном рынке гривневые ОВГЗ могут приносить еще больший доход — до 15,5% годовых, хотя после учета комиссий банков доходность для граждан будет несколько ниже.

НБУ пытается способствовать росту спроса на ОВГЗ, поскольку именно этот инструмент позволяет финансировать дефицит бюджета без печати денег. В 2025 году Минфин планирует привлечь более 17 млрд грн через ОВГЗ, а банки, вероятно, начнут более активно соревноваться за вкладчиков, предлагая бонусы и акции. Однако сможет ли население обеспечить стабильность государственных финансов в таких условиях вопрос открытый, ведь потребности в финансировании войны растут.

Эксперты отмечают, что увеличение ставки не обязательно будет конечным решением. В случае необходимости НБУ может принять дополнительные меры по контролю за инфляцией и обеспечению финансовой стабильности.

Источник: minfin .

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