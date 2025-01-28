Турция стремится стать ключевым игроком на газовом рынке Европы, пытаясь заместить Россию после ее выхода из этого сегмента.

Анкара активно работает над расширением энергетических возможностей и уже имеет план действий по усилению своих позиций на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Украине.

Посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи в интервью Politico заявил, что одним из основных направлений внешней политики Турции станет усиление энергетического сотрудничества с Брюсселем.

Турция владеет Южным газовым коридором, через который уже поступает 18 миллиардов кубометров газа из Азербайджана. Дипломат подчеркнул, что потенциал этой инициативы значительный и может быть расширен путем подключения к Средиземному морю. Анкара также планирует приступить к добыче газа возле Кипра, что позволит значительно увеличить объемы поставок в Европу.

В издании напоминают, что Турция и Кипр имеют противоречия по поводу прав на добычу газа на дне Средиземного моря. Поэтому их переговоры были заморожены еще в 2019 году. Несмотря на это, Турция готова продолжать сотрудничество с ЕС, и подчеркивает, что готова транспортировать как азербайджанский газ, так и собственный.

Кроме того, Турция продолжает импортировать российский газ через проходящий дном Черного моря трубопровод "Турецкий поток", став последним маршрутами для поставки российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину.

Источник: politico .

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