Реформа пенсионной системы неизбежна, но не лучшее время для перемен — война, финансовая нестабильность и зависимость бюджета от внешней помощи.

Министерство социальной политики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года.

Для этого разрабатывается законодательная база и ИТ-структура государственного накопительного фонда. Однако новость об обязательных отчислениях 9% от зарплаты на пенсию вызвала резонанс. В ведомости уверяют, что реформа не приведет к повышению налогов. Но есть ли альтернативы накопительной пенсии? Что это решение означает для украинцев?

Есть ли время для запуска реформы?

Алексей Плотников, экономист обращается к двум составляющим этих вопросов. Во-первых, реформа пенсионной системы неизбежна, но не лучшее время для перемен — война, финансовая нестабильность и зависимость бюджета от внешней помощи.

"Это будет проблемой для граждан и пенсионных органов, учитывая экономическую нестабильность и трудности со сбалансированием бюджета" , - отмечает Плотников.

Он предполагает, что система может быть введена постепенно для младших граждан, в том числе до 30 лет.

Можем ли мы позволить себе такую ​​реформу?

Экономический эксперт Даниил Монин, участвовавший в разработке законопроекта для накопительной системы, сомневается в успешном прохождении реформ через парламент. Он отмечает оппозицию и трудности, связанные с реализацией этого проекта без внешнего давления, в частности со стороны МВФ.

Монин также отмечает, что в прошлом Минфин отказывался от этой реформы из-за обязательств перед МВФ. В то же время он отмечает, что, учитывая демографическую систему, пенсионное обеспечение требует изменений.

«Накопительная система – это долгий процесс, но необходимый. Затягивание этого вопроса только усложняет ситуацию» , — заключает Монин.

Источник: comments.ua

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