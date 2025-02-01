Хотя проверка этих финансовых транзакций "заморожена на неделю" из-за решения суда, в перспективе она может повлечь за собой остановку финансирования , в частности для "иностранной помощи" и "негосударственных организаций".

В zn.ua выяснили, стоит ли Украине беспокоиться и как это скажется на госбюджете.

На первый взгляд, поддержка со стороны США важна, но далеко не самая большая. В 2024 году Украина привлекла от международных партнеров 41,7 млрд долларов, из которых всего 8,3 млрд долларов поступило от США. В то же время самая большая помощь поступила от ЕС — 17,3 млрд долларов, что более чем вдвое превышает вклад Америки. Однако нельзя забывать, что военная помощь США, которая составляет 60 млрд долларов, бесценна и критически важна для Украины.

Несмотря на политические заявления, которые США предоставляют Украине огромную сумму помощи (175 млрд долларов до 2028 года), реальные поступления значительно меньше и составляют около 88 млрд долларов с начала войны. Из этих 88 млрд, 60 млрд долларов — это военная помощь, не являющаяся частью федеральных грантов, и в настоящее время ее не коснется решения Трампа.

В краткосрочной перспективе, даже если финансирование будет приостановлено, у Украины есть некоторый запас ликвидности благодаря гранту на 1,4 млрд долларов от США и рекордной международной помощи, поступившей в конце 2024 года. Эти средства позволили создать финансовую подушку, которая позволит пройти первые месяцы 2025 года.

Согласно планам на 2025 год, Украина нуждается в 22,7 млрд долларов внешнего финансирования, при этом большинство поступлений должно поступить от ЕС, США через МБРР и МВФ. Однако некоторые источники финансирования остаются неизвестными, ведь на второе полугодие 2025 года можно. ожидать сокращения общей поддержки от международных партнеров. Поэтому Украине нужно иметь запасные планы для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в частности, на случай, если в будущем аудиты распространятся на военную помощь, которая критически важна для страны.

Источник : zn.ua.

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