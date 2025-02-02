В Европейском Союзе ведутся обсуждения возможности возобновления транзита российского газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Сторонники этой идеи считают, что такой шаг поможет снизить цены на энергоносители и станет важным стимулом для Москвы сесть за стол переговоров.

Согласно информации, обнародованной Financial Times, это может стать поводом для введения и поддержки режима прекращения огня.

В издании отмечают, что такой план поддерживают некоторые чиновники Германии и Венгрии, которые видят в возобновлении поставок российского газа шанс снизить энергетические затраты для Европы. До войны Россия поставляла около 40% газа через трубопроводы, больше потребляла Германия. Однако возобновление транзита вызывает жесткое возмущение среди союзников Украины в ЕС, особенно из числа восточноевропейских стран, активно работающих над сокращением импорта российского газа за последние годы.

"Это безумие", - сказал один из чиновников. "Насколько глупы мы должны быть, чтобы даже думать об этом как о варианте?".

Идея возобновления транзита газа также вызвала обеспокоенность среди американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Они опасаются, что возобновление поставок газа из России сделает их продукцию менее конкурентоспособной на европейском рынке.

Несмотря на то, что целью ЕС является постепенное избавление от российского ископаемого топлива до 2027 года, экономические трудности и высокие цены на энергию заставляют европейские страны искать более дешевые варианты. В 2024 году доля российского газа в общих поставках ЕС сократилась до 10%, но по завершении контракта на транзит через Украину она снизилась еще больше. Пока основным путем поставки российского газа остается газопровод "Турецкий поток", через который Венгрия получает около 7,5 миллиарда кубометров газа. Однако правительства Венгрии и Словакии требуют от Украины возобновить транзит, чтобы обеспечить стабильные поставки энергии.

Источник: ft .

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