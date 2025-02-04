1 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из Мексики и Канады, что мгновенно сказалось на валютных и фондовых рынках.

Инвесторы пытаются оценить, как эти тарифы могут повлиять на крупнейших торговых партнеров США, а также на глобальную экономику.

Как пишет Financial Times, больше всего пострадали канадский доллар и мексиканский песо: канадская валюта обвалилась на 1,4% до самого низкого уровня с 2003 года, а мексиканский песо упал более чем на 2%. Евро также не остался в стороне, потеряв 1%. Как объясняют аналитики, падение курсов связано с опасениями по поводу экономической неопределенности вследствие новых пошлин, которые могут привести к турбулентности на рынках.

Экономисты прогнозируют, что влияние новых пошлин может вызвать ускоренную инфляцию в США, что, в свою очередь, усиливает спрос на доллар.

"Самое очевидное последствие - это укрепление доллара", - заявил Эрик Виноград, главный экономист Alliance Bernstein.

По его словам, это может создать новые экономические реалии для крупных торговых партнеров США, в частности, для Мексики, которая может оказаться на грани рецессии. Особенно тяжело придется и Китаю. Влияние новых пошлин на китайский экспорт может существенно усугубить состояние уже и без того нестабильной экономики страны. В результате китайские компании, в частности в секторе электронной коммерции и производстве чипов, понесли значительные убытки. Акции таких компаний как Li Auto и XPeng потеряли более 6%.

Фондовый рынок также испытал негативные последствия. Акции японских автогигантов, таких как Toyota и Honda, упали более чем на 5% из-за опасений по поводу влияния пошлин на экспорт из Мексики. Еще хуже ситуация для китайских производителей электрических автомобилей, потерявших до 6% своих акций на гонконгской бирже. В то же время, азиатские нефтепереработчики получили определенную выгоду от новых пошлин. Таможенные тарифы на канадскую и мексиканскую нефть повысили конкурентоспособность азиатских НПЗ на мировом рынке, увеличивая их маржу.

Источник: ft .

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