В сфере контроля за экспортом зерна в Украине замещение ФПГ уже происходит, но на очереди – контроль за полезными ископаемыми.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Миста ждет "большая торговая война", одна из битв развернется за "поставки специй", как в "Дюне". Только вместо "специй" — редкоземельные металлы", - отмечает эксперт.

Это именно тот сырьевой сигмент, по которому Китай может ударить США, если администрация Трампа введет пошлины на китайские товары.

"Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных металлов, от которых зависит развитие высокотехнологичных отраслей экономики, особенно в рамках шестого технологического перехода", – объясняет Кущ.

Китай, контролирующий около 70% мировой добычи этих металлов, может стать мощным игроком на рынке. "Это именно тот сырьевой сегмент, по которому Китай может больно ударить США в ответ на введение пошлин на китайские товары", - объясняет эксперт.

По словам специалиста, по этой причине наши ресурсы будут добывать ТНК, как "специи" на Дюне. И в этом есть положительные и отрицательные моменты. К примеру, из "плюсов" – ТНК используют новые технологии добычи, которых у нас нет, поэтому мы сами это делать не можем.

"Но есть и много недостатков. Если этот ресурс будет отдан в счет оказанной нам помощи, то он уже не будет нашим. Это будет означать, что мы не сможем выдвигать требования к инвесторам по развитию в Украине перерабатывающих кластеров для этого сырья. И их не будет . Минус – рабочие места и добавленная стоимость национального продукта. Привет усиление сырьевого характера украинской экономики. Кроме того, добыча редкоземельных металлов нуждается в больших водных ресурсах, загрязняет экологию и даже может повышать радиационный фон", – добавляет экономист.

Несмотря на это некоторые надежды возлагаются на инструменты в виде экспортных пошлин и ренты за добычу природных ресурсов. Однако, по словам эксперта, "кто у нас осмелится ввести пошлин и высокую ренту против ТНК, тем более американских?"

"Времена национализации добывающих отраслей молодыми государствами остались в 20 веке. Именно тогда, на волне антиколониализма, это было модно. Сейчас процессы контроля за природными ресурсами осуществляются с помощью "мертвой хватки", как у питбуля. Попытки вырвать у него "кость" только злят. его..." - заключает Кущ.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь и Украина готова это сделать.

Источник: Алексей Кущ