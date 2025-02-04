Военный эксперт Александр Мусиенко оценил предложение Трампа предоставить Украине больше военной помощи в обмен на редкоземельные ископаемые и объяснил, выгодно ли это нам.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, речь идет об ископаемых и минералах, которые трудно добывать и очищать, это литий, различные группы руд, титан, титановая губка, в частности известный на весь мир Запорожский титаномагниевый комбинат. Как пишет Military Review, все это понадобится США в вероятной войне против Китая.

«Соединенные Штаты Америки сократили или позакрывали свои карьеры, где добывалось все, начиная от меди и заканчивая золотом или любыми другими вещами. И они сегодня зависимы прежде всего от Китая и россии. Значительные залежи различных полезных ископаемых и минералов есть в Африке, поэтому там засела, кстати, россия, поэтому там сидят российские наемники, предлагающие свои услуги тем или иным режимам или тем или иным корпорациям, чтобы они могли фактически эти ископаемые добывать, применять, продавать», - рассказывает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, в США заговорили об Украине, но, согласно данным Forbes Украина, 70% наших полезных ископаемых сейчас находятся под оккупацией. Поэтому, рассуждает эксперт, логично было бы, чтобы США помогли нам освободить эти территории, поставили там свои войска, контингенты и базы, возможно, представителей собственных частных военных компаний, а затем можем совместно работать над разработкой соответствующих месторождений. По его словам, нам это больше плюс, чем минус, а Трамп действует как бизнесмен.

«Зеленский абсолютно правильно внес в План победы Украины пункт о возможности разработки полезных ископаемых и о возможности сотрудничества с американскими компаниями в этом. Украина не ходит и просит, нет, Украина готова и вкладывать, инвестировать. Украина готова помочь Соединенным Штатам сохранять первенство», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что растет количество дроновых атак по российским военным объектам, интенсивность и частота.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман подытожил два месяца зимы в рамках российско-украинской войны.