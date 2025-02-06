Точные результаты санкций, которые США ввели против России, трудно предсказать, ведь эффект от них может быть временным, хотя сейчас они и давят на военную машину РФ.

Новые санкции Запада против России, объявленные администрацией Джо Байдена, вероятно, не заставят президента Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине .

Как отмечает аналитик Bloomberg Алекс Исаков, новые санкции могут привести к снижению добычи нефти на 400 000 баррелей в день, что составляет около 5% от общего объема производства в России. Однако рост мировых цен на нефть на 10% с сентября 2024 года может снизить это влияние. К тому же нефтеперерабатывающие заводы в Индии уже готовы обойти эти санкции, что может значительно снизить их эффективность.

"Доходы от продажи нефти и газа составляют 30% доходов бюджета России, и санкции усилят финансовое давление на военную машину Путина. Однако непонятно, как долго будет длиться любой перебой: нефтеперерабатывающие заводы в Индии были уверены, что российские трейдеры в скором времени найдут способы обойти".

Основным источником тревоги для Кремля есть ситуация с государственными финансами. В конце 2024 года правительство России уже израсходовало около 60% своих ликвидных резервов из национального фонда благосостояния. Если нынешние темпы уничтожения резервов сохранятся, эти активы могут полностью иссякнуть в ближайшие 12-18 месяцев. В случае, если санкции заставят Россию увеличить скидки на экспорт нефти до 30 долларов по сравнению с 12 долларами в начале 2024 года, это может значительно усугубить финансовый кризис.

Источник: bloomberg .

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